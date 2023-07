Aurora Ramazzotti, piovono critiche sotto l'ultimo post: «Ma cosa ha di bello? Se non fosse figlia di...»

di Redazione Web

Non si fermano mai gli hater sotto i post di Aurora Ramazzotti. Spesso bersaglio dei leoni da tastiera, la figlia di Eros e Michelle Hunziker anche stavolta è stata attaccata da chi non apprezza quello che pubblica o il suo aspetto fisico.

Diventata mamma del piccolo Cesare da pochi mesi, Aurora continua le sue collaborazioni con la moda e i marchi di gioielli, pubblicando sul suo profilo Instagram un post per sponsorizzarli. Ed è proprio alla vista di alcuni scatti in cui Auri compare vestita con un abito verde fluo con una scollatura a cuore che mostra il seno ancora gonfio dopo il parto, che gli hater l'attaccano. «Siamo ancora al dover mostrare parti del nostro corpo per vendere oggetto?» scrive un utente.

Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, la macarena nella crioterapia a -90 gradi fa impazzire il web

Aurora Ramazzotti, l'abbraccio di Tommaso Zorzi "zio" modello in vacanza con tutta la famiglia

ll post

Ma basta leggere sotto il post per scovare una miriade di commenti al veleno per la figlia di Michelle. «Scusatemi non sono ancora una mamma, perché troppo giovane, ma chi partorisce perde il seno oppure il senno?» dice una utente sarcasticamente.

E ancora: «Viziata al punto giusto» si legge ancora.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA