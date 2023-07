Aurora Ramazzotti, la frecciatina social a Elisabetta Canalis: «La mia Liguria»

di Redazione Web

Ironia o frecciata? Aurora Ramazzotti pubblica una seria di scatti che lasciano il dubbio. “La mia Liguria” è la didascalia sotto diverse foto di lei in costume al mare, ovviamente in una spiaggia della terra citata. Un chiarissimo e diretto riferimento allo spot che ha di Elisabetta Canalis? Non si sa, ma di certo il collegamento viene spontaneo. Anche Aurora, infatti, come Elisabetta non ha origini ligure per cui la frase per commentare il post è sicuramente ironica.

La frecciata ?

Tempo fa, lo spot di Elisabetta ha generato numerose polemiche perchè l'accostamento dell'ex velina, di origine sarda, con la frase "La mia Liguria" era improbabile e risultava forzato.

Ed ecco quindi che ora, dopo tanto tempo da quell'epico spot, Aurora lo riesuma scherzando in prima persona e scatenando i follower. Ma come l'avrà presa Elisabetta Canalis? La frecciata sembra molto molto chiara: potrebbe indispettire l'ex velina? o si farà una risata anche lei?

