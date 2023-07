Aurora Ramazzotti, serata in discoteca con Goffredo per ballare con Bob Sinclar. E Cesare?

di Redazione web

Essere genitori dà grandi gioie, ma porta via tante energie e tempo libero perché il bambino ha bisogno di continue attenzioni. L'ideale sarebbe però cercare di ritagliare un po' di spazio con il proprio partner e per se stessi per potersi divertire e rilassare. Lo sanno bene Aurora Ramazzotti (26 anni) e Goffredo Cerza (27 anni) che proprio ieri sera, 22 luglio, si sono concessi una serata libera dagli impegni di mamma e papà.

In questi giorni si trovano in Sardegna per passare le vacanze in famiglia insieme alla nonna Michelle Hunziker (46 anni), alle sorelline della figlia di Eros Ramazzotti, Celeste (7 anni) e Sole (9 anni). L'amico di sempre Tommaso Zorzi (28 anni) è stato con loro un paio di giorni, ma poi è tornato a Milano per impegni di lavoro.

Durante il sabato sera appena trascorso Aurora e Goffredo hanno approfittato della nonna e delle zie di Cesare per poter sgattaiolare via e passare una serata di spensieratezza, sicuri che a casa il loro bambino fosse in mani sicure.

Ma dove sono andati a festeggiare questa serata libera? A dircelo è proprio Goffredo Cerza, andiamo a scoprire come.

Aurora e Goffredo, genitori in discoteca

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono ritagliati un po' di tempo per stare soli e trascorrere una serata insieme, in Sardegna. I due, stando alle storie Instagram pubblicate da Goffredo, sono stati in una discoteca dell'isola a Baja Sardinia, dove era in corso una serata molto speciale. Alla console, infatti, c'era Bob Sinclar che ha fatto ballare e scatenare tutti i ragazzi in pista, compresi la mamma e il papà di Cesare.

Intanto il piccolo si trovava, probabilmente, a casa con la nonna Michelle e le zie Sole e Celeste che lo coccolavano, facendogli dimenticare l'assenza della mamma che era in discoteca a ballare con il papà.

