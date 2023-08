Michelle Hunziker e la foto sexy in bikini: «Cucù»

di Redazione web

Michelle Hunziker, in questo momento, si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia in Sardegna. La conduttrice svizzera, spesso, pubblica contenuti social per mostrare ai suoi follower come sta trascorrendo le sue giornate e proprio nell'ultimo scatto postato mostra loro di essere a bordo di uno yacht a prendere il sole. Le vacanze della mamma di Aurora Ramazzotti, poi, non sono fatte solo di relax ma anche di fatica durante gli allenamenti: Michelle, infatti, non rinuncia mai alla palestra.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia Instagram in cui indossa un bikini bianco ed è stesa sul pontile dello yacht in cui si trova, mettendo in risalto le sue curve mozzafiato. Inoltre, la conduttrice indossa un ampio cappello che le copre gli occhi e lascia spazio al suo sorriso smagliante. A corredo dello scatto, la nonna di Cesare scrive semplicemente: «Cucù».

Michelle si sta davvero rilassando in questo periodo e le immagini che pubblica su Instagram ne sono la prova: la conduttrice, infatti, è sempre sorridente e, inoltre, come specificato alcuni giorni fa, si sente molto grata nei confronti della vita per tutto ciò che possiede.

Michelle Hunziker ha un rapporto molto stretto con i suoi quasi sei milioni di follower, proprio per questo motivo, cerca di essere quanto più attiva possibile su Instagram dove i suoi fan le sono molto affezionati e la supportano sempre.

