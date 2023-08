Aurora Ramazzotti, prima volta al mare di Cesare: «Girate le balle dopo 30 secondi»

di Redazione web

La prima volta al mare per un neonato è sempre un bel ricordo, ma per Aurora Ramazzotti forse non sarà così. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, ha condiviso il momento con i suoi follower su Instagram descrivendo come è andato il primo bagnetto di Cesare.

Il piccolo ha solo cinque mesi, ma pare che già si sia «rotto le balle» di esplorare il mare e la spiaggia. Scopriamo insieme cos'è successo.

Michelle Hunziker, nonna sempre più innamorata del nipotino: «Io e Cesare facciamo nanna in dolce compagnia»

Michelle Hunziker, Aurora 'spaventata' a cena a Porto Cervo: la mamma posta la foto. Ecco perché

Aurora Ramazzotti: ecco come è andata

Aurora Ramazzotti, in bikini nero, sorridente, con in braccio il piccolo Cesare, ha così raccontato il primo giorno di mare di suo figlio, avuto con il compagno Goffredo Cerza: «La prima volta di Cesare al mare: arriviamo alle 6.00 di sera per evitare il sole; entriamo subito in acqua; gli girano le balle dopo 30 secondi; si addormenta e si sveglia due ore dopo. Fine».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA