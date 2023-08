Aurora Ramazzotti e il buongiorno con il piccolo Cesare: «Colazione con chiacchiere e con vista»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, in questo momento, si trova in Sardegna insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro bambino Cesare. L'influencer ha trascorso le sue vacanze estive perlopiù nell'isola dove, tra un'escursione in barca e un tuffo in piscina, si è molto divertita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha documentato tutto sui propri canali social, anche i suoi dolci risvegli con il suo piccolino.

Aurora Ramazzotti è molto attiva sul proprio profilo Instagram ma, allo stesso tempo, è anche molto riservata. L'influencer, infatti, tiene per sé i momenti più preziosi con il suo bambino, anche se, quando lui fa qualcosa di buffo proprio non resiste e posta la storia, il video o la foto sui social. In questi mesi successivi alla nascita di Cesare, poi, Aurora ha spiegato che si sveglia molto presto alla mattina e, infatti, la prima storia di oggi è delle 6.30. La giovane mamma si è goduta il sorgere del sole insieme a Cesare che sulla sua sdraietta continuava a emettere dolci versetti. Aurora ha scritto: «Colazione con vista e chiacchiere».

Aurora, mamma premurosa

Aurora Ramazzotti è una mamma davvero premurosa nei confronti del suo piccolo Cesare. Insieme a lui posta vari contenuti social, anche se, tende a mantenere una certa privacy attorno al suo bambino, infatti, non lo mostra mai completamente.

