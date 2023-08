Diletta Leotta mamma, quando in un'intervista 'anticipò' la nascita della bambina: il dettaglio notato dai fan

di Redazione Web

Diletta Leotta è diventata mamma nel giorno del suo compleanno. La notizia è stata data proprio ieri in serata, anche se la piccola Aria è nata la mattina intorno alle 9. I genitori hanno condiviso il tenero scatto dei loro primi momenti insieme in ospedale e agli auguri di compleanno per il volto di DAZN si sono uniti anche quelli per la nascita della piccola. Ma i fan hanno notato un dettaglio divertente.

L'intervista

Diletta, quando è stata intervistata a Verissimo, aveva parlato della sua gravidanza e aveva detto testualmente: «La roba assurda è che dovrebbe nascere nel giorno del mio compleanno. Dovrebbe, poi non si sa mai». E in effetti quella del parto è sempre definita data presunta, perché molto spesso i bambini non danno retta alle tabelle e tendono ad anticipare o posticipare la loro nascita. Non nel caso di Aria.

La "rinascita"

La piccola, puntuale come un orologio è nata nel giorno che era stato previsto, portando una ventata di gioia in tutta la famiglia.

