Diletta Leotta, quando nasce la bimba? «Sono emozionata, il suo nome lo deciderò in questo modo...»

Diletta Leotta sta per diventare mamma: un passo importante per la brava giornalista e conduttrice di Dazn, incinta del compagno Loris Karius, portiere del Newcastle e da poche settimane compagno di squadra di Sandro Tonali, acquistato dagli inglesi per una cifra record al Milan. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Diletta confessa di non vedere l'ora che arrivi la sua bambina: «Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi. È l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande...».

Diletta Leotta, quando nascerà la bimba?

Il nome della bimba? Ancora ignoto: «Prima voglio guardarla negli occhi.

E da mamma, cambierà la percezione dei tifosi verso Diletta o resterà sempre un sex symbol? «Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli che mi seguono da anni. È naturale, ma è stato bello anche in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico».

