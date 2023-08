Diletta Leotta, l'ultima foto col pancione fa spazientire i fan: «Basta Photoshop»

di Redazione web

Diletta Leotta ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram. Lo scatto, in pochissimo tempo, ha riscosso davvero tanto successo,anche se, molti fan della conduttrice sportiva di Dazn hanno avuto da ridire. Diletta è ormai prossima al parto e finalmente tra poco conoscerà la sua prima bambina avuta dal compagno Loris Karius. Proprio per questo, la conduttrice sta postando su Instagram le ultime foto con il pancione.

Diletta Leotta incinta, pancione dei 9 mesi. I fan: «Basta modificare le foto, datti pace»

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha postato una foto nel proprio profilo Instagram in cui è di spalle ma fissa l'obiettivo e indossa un vestito nero che lascia scoperta la schiena. L'immagine è in bianco e nero. Lo scatto ha riscosso molto successo in poco tempo, dato che, migliaia di fan hanno lasciato like e commenti sotto alla foto. C'è anche, però, chi ha avuto da ridire e non tanto sul look della conduttrice, quanto sul fatto che, secondo alcuni, continui a modificarsi le foto.

Qualcuno ha scritto: «Basta continuare a modificare tutto, vai benissimo anche così», «Photoshoppata che più photoshoppata non si può» oppure ancora «Ormai sembri incinta da due anni... come se fosse la prima a diventare mamma».

A breve Diletta Leotta stringerà la sua bambina tra le sue braccia e non vede l'ora di farlo, dato che, proprio in quel momento, come da lei rivelato, deciderà anche come chiamarla.

