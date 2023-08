Diletta Leotta e la dedica romantica a Loris Karius: «Un giorno all'improvviso»

di Redazione web

Diletta Leotta e Loris Karius si stanno godendo i loro ultimi giorni di vacanza da coppia. Tra poco, infatti, dovrebbe nascere la loro prima bambina. La conduttrice di Dazn si sta preparando a diventare mamma e, nel frattempo, sta pubblicando molte storie, foto e video delle sue vacanze. Nell'ultimo post che è comparso nel suo profilo Instagram, Diletta è felice insieme al suo fidanzato, al quale ha dedicato dolci parole.

Diletta Leotta, l'ultima foto col pancione fa spazientire i fan: «Basta Photoshop»

Le 10 vip italiane più desiderate: ecco chi sono. C’è anche Marta Fascina

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato una serie di foto Instagram in cui è insieme al fidanzato Loris Karius, al quale ha dedicato un dolce pensiero: «Un giorno all'improvviso», aggiungendo un cuore azzurro. Ovviamente, la frase è tratta dal famosissimo brano di Nino D'Angelo "Un giorno all'improvviso", appunto.

La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle si trovano, insieme al cagnolino Lillo, nell'Isola di Ortigia, in Sicilia dove, appunto, stanno trascorrendo le proprie vacanze estive.

Nelle foto Instagram che Diletta ha pubblicato, indossa un vestitino bianco con una scollatura mozzafiato e un paio di sandali arancioni, mentre, Loris ha optato per un look più sportivo: jeans larghi e maglietta extra large.

I commenti dei fan

Ovviamente, come succede per ogni post che Diletta Leotta pubblica su Instagram, anche questo ha riscosso molto successo e molti dei suoi fan hanno commentato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA