Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, la tenera foto insieme al mare: «Sorelle»

«Chi trova un amico, trova un tesoro», recita un vecchio proverbio. E quando l'amicizia è talmente forte da trovare sempre il tempo per trascorrere qualche giorno insieme allora - verrebbe da aggiungere - è un tesoro ancora più prezioso. E lo sanno bene Diletta Leotta e Rossella Fiamingo che nelle ultime ore hanno condiviso una foto insieme sui propri profili Instagram che non è passata inosservata ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Diletta Leotta e Rossella Fiamingo al mare

«Sister», che tradotto significa «Sorelle». È questo ciò che ha scritto Rossella Fiamingo, la campionessa della Spada, a corredo della foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram insieme alla sua amica Diletta Leotta.

Sullo sfondo il Grand Hotel Minareto di Siracusa.

D'altronde, «amicizia è uguaglianza», lo ha scritto il filosofo e matematico greco Pitagora, anticipando un concetto che oggi ci appare indiscutibile: proprio come nella costruzione di un rapporto fra amici, il rispetto per le differenze passa attraverso sentimenti di sincerità, gentilezza e fiducia reciproca. In una parola: condivisione.

E Diletta Leotta e Rossella Fiamingo il concetto di amicizia l'hanno capito a pieno.

