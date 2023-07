Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi culla il piccolo Cesare ma gli hater lo attaccano: «Vergogna»

di Redazione Web

Tommaso Zorzi continua ad essere uno zio modello nella sua vacanza insieme ad Aurora Ramazzotti e al piccolo Cesare. Il numeroso gruppo vacanze, composto anche da nonna Michelle e le sorelline della Ramazzotti, sta trascorrendo qualche giorno in vacanza in Sardegna e tutti si danno molto da fare per accudire il piccolo Cesare, compreso Tommaso, che da sempre si è descritto come una persona che ha poca praticità con i bambini.

Sabrina Ferilli litiga con una concorrente a Tu si que vales per il kamasutra: ecco cosa è successo

Giulia De Lellis, il cagnolino Tommy sta male: «Ha del liquido nel cervello, si deve operare»

Zio modello

Nonostante le premesse, invece, sembra essere molto affettuoso, e in una delle Instagram Stories da lui pubblicate, lo si vede mentre culla il piccolino, che sta comodamente tra le braccia dello zio. Lui e Aurora sono amici di lunga data e la Ramazzotti, tranne in un periodo in cui si sono allontanati, ha sempre potuto fare affidamento su di lui e sulla sua carissima amica Sara Daniele. In questo quadretto idilliaco non mancano però le battute fuori luogo degli haters.

Gli haters

Tommaso mostra un commento comparso su Instagram dove viene accusato di qualcosa di molto grave: «Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA