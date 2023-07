Tommaso Zorzi furioso: «Devo cambiare volo ma non rispondono, me li sbrano». Cosa è successo

di Redazione Web

«Ma cosa si deve fare per cambiare volo? Ma tutto questo è legale?». Sono queste le parole di Tommaso Zorzi, che nelle ultime si è trovato a dover affrontare un disagio a causa della compagnia aerea che ha scelto per viaggiare. Il problema? L'influencer doveva «necessariamente» cambiare dei biglietti ma al momento della telefonata gli buttano giù il telefono. Tommaso Zorzi, furioso, ha pubblicato una serie di video nelle sue Instagram stories dove spiega cosa è successo. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi in vacanza con la "big family" e i bimbi: «Incredibile, sono sveglio dalle 7»

Tommaso Zorzi, la sorella Gaia: «Sono stata drogata in discoteca, sono finita in ospedale e non ricordo nulla»

«Io sono davvero inca****o nero - ha spiegato Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -. Devo cambiare dei voli con Airways ma non si possono cambiare dei voli online si può solo farlo a telefono.

Poi, ha aggiunto: «Ma io posso mai regalare voli alla gente perché non rispondono? Questa è una truffa. Che poi, un volo Milano-Catania lo fate pagare come Milano-New York in estate. In questo caso si parla di centinaia e centinaia di euro che una persona deve regalare così. Ma faccio beneficenza piuttosto. Quando la gente ti prende per il cu*o in questo modo, io vado fuori di testa».

L'epilogo

«I voli sono tra qualche settimana e il fatto che l'aeroporto di Catania sia chiuso oggi non c'entra assolutamente nulla con il loro servizio clienti - ha sottolineato Tommaso Zorzi -. Voi non avete capito come sto. Io tra poco me li sbrano. L'epilogo di questa vicenda? Una mia follower si è presa carico di questa situazione. Sono riuscito a risolvere perché sono in questa posizione ma non è giusto che le persone debbano impazzire per cambiare dei voli».

Poi, ha concluso: «L'unico consiglio che mi sento di darvi alla luce della mia esperienza è di prenotare sempre mediante un'agenzia viaggi. Hanno canali preferenziali per i cambi volo e sicuramente vi costa meno che comprarne uno nuovo nel caso non riusciste a mettervi in contatto direttamente con la compagnia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA