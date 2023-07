Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi in vacanza con la "big family" e i bimbi: «Incredibile, sono sveglio dalle 7»

di Redazione Web

L'estate è sinonimo di partenze, viaggi, avventure e relax. E lo sanno bene Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che continuano a godersi la bella vacanza in Sardegna. La big family si prepara a qualche giorno di relax e divertimento. Prima della partenza, Aurora ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto di gruppo con il piccolo Cesare (al suo primo volo in aereo), Goffredo Cerza e Sole e Celeste Trussardi. Presente anche Tommaso Zorzi, amico di vecchia data e ormai uno di famiglia. E proprio nelle ultime ore, Zorzi ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video in cui racconta un aspetto particolare di questa vacanza. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La presenza di Tommaso Zorzi non è da sottovalutare, lui e Aurora Ramazzotti sono molto legati e questo è un modo per lo "zio" per trascorrere un po' di tempo con il piccolo Cesare. Ma, proprio nelle ultime ore, l'influencer ha svelato una particolarità di questa vacanza in Sardegna. «Buongiorno, sono qui in vacanza e il lato positivo di trascorrere la vacanza con dei bambini è che ti svegli alle sette del mattino e puoi goderti ogni momento - ha raccontato Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -. Sono sveglio dalle 6.30 e già ho fatto tutto quello che dovevo fare oggi».

D'altronde, «al mattino si ha sempre una marcia in più, meglio sfruttarla».

