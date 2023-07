Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, allenamento in vacanza sfidando il caldo: «Noi stoici»

di Redazione Web

Michelle Hunziker si tiene in forma anche in vacanza e con 40 gradi. D'altronde, la conduttrice televisiva non ha mai nascosto la propria passione per lo sport in generale: ama allenarsi e qualche volta, mostra ai fan i suoi workout. Ed è proprio nelle ultime ore, che Michelle Hunziker, in compagnia di uno dei più cari amici di Aurora , ossia Tommaso Zorzi, mostra sul suo profilo Instagram il loro allenamento. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Certe cose riescono meglio in coppia, se non in gruppo. In privato, in pubblico, sui social. L’attività sportiva è tra queste: la compagnia di un amico rende la fatica più sostenibile se non addirittura appassionante. E lo sa bene Michelle Hunziker che, nelle sue Instagram stories, ha mostrato ai suoi fan il suo duro allenamento in compagnia di Tommaso Zorzi. «L'arrivo in vacanza (sereni). Nonostante il caldo...

Un po’ c’entra il «mal comune mezzo gaudio», ma ancora di più la condivisione del piacere.

Adesso non ci resta che aspettare altre novità in merito a questa straordinaria vacanza "in famiglia".

