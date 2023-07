Michelle Hunziker, «colazione con pagnottelle» con il nipote Cesare e le figlie Sole e Celeste, tra versetti e risate

di Redazione web

Se il buongiorno si vede dal mattino, Michelle Hunziker (46 anni) si starà preparando ad una giornata stupenda, dopo aver fatto colazione con le sue figlie, Sole (9 anni), Celeste (7 anni) e il nipotino Cesare, di pochi mesi. Sole e Celeste sono le figlie che la conduttrice ha avuto dal suo secondo matrimonio con l'imprenditore Tomaso Trussardi (40 anni). Nonostante il matrimonio sia finito dopo oltre 10 anni d'amore, i due hanno raccontato di aver mantenuto un buon rapporto tra di loro per garantire ai figli la serenità e la felicità che meritano. Questa mattina, Michelle Hunziker si sarà svegliata presto per preparare la colazione ai suoi piccoli.

Andiamo a vedere la storia su Instagram che ha documentato la mattinata tra versetti di approvazione e risate.

Michelle Hunziker e la colazione con le pagnottelle

Michelle Hunziker ha preparato un'abbondante colazione per i suoi piccoli: dalle figlie Sole e Celeste, all'imperatore di casa, Cesare Augusto. La conduttrice è sempre stata una mamma molto amorevole e per le figlie (e il nipote soprattutto) farebbe di tutto, addirittura svegliarsi presto e preparare i pancakes per tutti, conditi con il cocco rapè e tante fragole (e forse anche un po' di Nutella).

Il dolce quadretto familiare viene interrotto dai versetti di Cesare che vuole partecipare attivamente alla conversazione tra la nonna Michelle e le zie Sole e Celeste, mentre loro ridono quando vedono il piccolo divincolare i piedini per attirare attenzione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 08:56

