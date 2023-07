Michelle Hunziker, la figlia Celeste le fa un regalo al ritorno dalle vacanze e lei si emoziona: «Sei diventata bravissima»

di Redazione web

Michelle Hunziker (46 anni) è tornata a casa dalle sue bambine, Sole (9 anni) e Celeste (7 anni), dopo una breve vacanza sulle montagne svizzere. Ad accoglierla c'era un dolce regalo della piccola di casa. Celeste, la seconda figlia avuta con l'ex marito Tomaso Trussardi (40 anni), ha voluto regalare qualcosa alla mamma. La conduttrice si è emozionata molto per il dolce pensiero della bambina e ha condiviso subito sulle sue storie Instagram la sorpresa. I fan sono rimasti colpiti dalla sensibilità della piccola di casa Hunziker, che ha voluto dimostrare con questo piccolo gesto quanto le sia mancata la mamma nei giorni in cui non si sono viste.

Il regalo di Celeste

Michelle Hunziker è una mamma molto amorevole e lo dimostra ogni volta anche con il suo primo nipotino, Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti.

La piccola di casa, in particolare, ha un legame molto speciale con la mamma e lo ha dimostrato con un piccolo gesto molto dolce che ha sciolto il cuore della mamma Michelle e quello dei fan. Per il suo ritorno a casa, Celeste ha fatto un disegno in cui raffigurava due panda, uno lievemente più grande, che si abbracciano, con scritto sopra «Love you». Mamma Michelle si è commossa e ha ringraziato al sua piccola, dicendole: «Amore ma sei veramente brava, sei migliorata tantissimo!».

I fan, d'altro canto non hanno potuto non apprezzare il disegno fatto con il cuore della piccola Celeste.

