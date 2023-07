Tommaso Zorzi a letto con la flebo: ​«28 anni e in splendida forma». Cosa è successo

di Redazione web

Tommaso Zorzi è appena tornato da Londra, città che il giovane influencer adora e in cui è stato impegnato lavorativamente alla premiere del film Barbie. Per Warner Bros Italia, infatti, Zorzi si è recato nella città inglese per intervistare gli attori della pellicola che sarà disponibile in Italia dal 20 luglio.

Fresco di rientro, però, si mostra sui social a letto con una flebo, preoccupando i suoi fan. Cosa sarà successo?

«Non è successo niente»

A spiegare quanto accaduto è lo stesso Tommaso Zorzi che immediatamente tranquillizza tutti: «No, raga, non è successo niente, sto facendo una flebo di vitamine: glutatione, omega 3, una bella bomba, dovreste farlo anche voi. In America vanno un sacco ti puliscono un po' il sangue, ti aiutano. Scusate gli occhiali da sole, ma ho qualcosa nell'occhio da questa mattina ed è un po' rosso e gonfio».

Stanchezza post-viaggio?

Così, l'influencer ha rasserenato chi già si era preoccupato che l'emozione di rivedere Londra o di intervistare attori del calibro di Margot Robbie e Ryan Gosling gli avessero provocato un calo di zuccheri.

