Tommaso Zorzi e il presunto flirt con Andrea Incontri: «Il mio "banano" ha una nuova foglia»

Dopo l'indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi, Tommaso Zorzi ha pensato di commentare la notizia della giornata in un modo particolare. Lo scoop che lo vede coinvolto in una nuova relazione amorosa con Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton, ha già raggiunto moltissime persone. Tra le critiche per la differenza d'età dei due e per il presunto interesse economico che il giovane influencer avrebbe nello stare con Andrea Incontri, Tommaso Zorzi ha deciso di dire la sua opinione e l'ha fatto, come semrpre, "a modo suo".

Irriverente e fuori dagli schemi, Tommaso Zorzi trova sempre un modo per rispondere a critiche e gossip sul suo conto con sarcasmo pungente.

Tommaso Zorzi, con ironia, però, ha così commentato il lancio dello scoop: «Ragazzi! La notizia di oggi - non so se avete letto ma certe cose preferisco dirvele io piuttosto che le sappiate da altri - è che il mio banano oggi ha una nuova foglia. Credevo stesse morendo, invece sta venendo su benissimo!». Quello che poteva sembrare un modo scherzoso per confermare il gossip che lo vedrebbe coinvolto con il direttore creativo di Benetton, in realtà è una notizia "letteralmente" veritiera. Tommaso Zorzi, infatti, allega la foto della sua pianta di banane deludendo chi si aspettava un commento sull'indriscrezione sulla sua relazione. Chi tra i due, però, farà il primo passo nel confermare questa nuova storia d'amore?

