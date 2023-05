Tommaso Zorzi e l'incontro spiacevole: «Puzza pungente, di quelle che ti lacrimano gli occhi»

di Redazione web

Tommaso Zorzi disgustato su Instagram rivolge un interrogativo di "fondamentale" importanza ai suoi follower: «Ma come si fa a puzzare di sudore alle 9.30 del mattino?». E, effettivamente, sarà capitato a tutti almeno una volta di pensare a come sia possibile che ciò accada. In merito alla questione, l'influncer ha una teoria tutta sua che spiegherebbe come sia possibile "puzzare" come «Alex Schwazer dopo 50 chilometri di marcia». Scopriamo insieme qual è la sua teoria.

Aurora Ramazzotti, il figlio Cesare tra le braccia di Tommaso Zorzi. I fan: «Ti auguriamo di diventare papà»

Tommaso Zorzi: «Una trans è una donna e non può essere trattata in quel modo. Non se l'è meritato, agenti criminali da allontanare»

La teoria di Tommaso Zorzi

«Ma come si fa a puzzare di sudore alle 9.30 del mattino? Come fai la mattina presto, in generale, a puzzare così? È una roba che mi manda fuori di testa. Alle 18 cosa fai? Devi girare con la segnaletica! È una cosa che non capirò mai», così Tommaso Zorzi condivide con i suoi follower un dubbio che a tutti sarà capitato di avere.

La sua teoria in merito, però, è esilarante: «Ho riflettuto spesso su 'sta roba e secondo me i casi sono due: o non ti lavi proprio, e non ci posso credere, oppure c'è gente che compra quei deodoranti su cui c'è scritto "Freschezza 48 ore" e ci crede.

L'influencer, con il volto che esprime il dispiacere di un tale incontro, ripensa all'olezzo di qualche passante di turno, e ironicamente continua sulla questione: «Spoiler: quei deodoranti lì neanche se stai fermo 48 ore non ti fanno puzzare. Il secondo giorno sei come Alex Schwazer dopo 50 chilometri di marcia».

«Questa mattina ho sentito uno che era una roba proprio pungente, di quelle che ti lacrimano anche un po' gli occhi», conclude Tommaso Zorzi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA