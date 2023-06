Tommaso Zorzi risponde ad Andrea Pinna: «Non fu colpa mia, e comunque non siamo mai stati così amici»

di Redazione Web

Dopo le accuse lanciate da Andrea Pinna, Tommaso Zorzi ha deciso di replicare e lo ha fatto con alcuni post si Twitter, nei quali ha dato la sua versione dei fatti. L'influencer sembra ridimensionare molto la vicenda, parlando di un'amicizia con Pinna che non era così intima e profonda come invece l'ha descritta l'influencer sardo, e spiegando come sono andate le cose in merito al post razzista citato.

Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe lasciare il suo posto nella nuova edizione del programma: ecco cosa succederà

Valentina Ferragni, il like (scomparso) al post contro Berlusconi scatena le polemiche: «Indelicata»

L'amicizia tra Pinna e Zorzi

«Premetto che sono molto dispiaciuto per come è stato Andrea», ha scritto Tommaso Zorzi su Twitter, «Io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti». Nell'articolo si attacca Pinna per un episodio che risale al 2020 quando, all'apice della sua malattia (bipolarismo), aveva pubblicato un meme razzista, senza però essersi accorto del reale contenuto della vignetta. «Per non lasciare il suo profilo vuoto carica cose altrui come se fossero sue; legge il messaggio in modo erroneo; pubblica la vignetta senza vederla; dopo averla pubblicata non la vede e per qualche ora non guarda nemmeno il suo profilo; nota in un secondo momento che la vignetta è a sfondo razzista; rimuove la vignetta; si scusa; nelle scuse ci tiene a sottolineare non quanto sia stato stupido, ma quanto sia brutto il razzismo e schifoso essere razzista», recita il pezzo.

Premetto che sono molto dispiaciuto come come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. June 13, 2023

La vignetta

Zorzi così scrive un secondo tweet in cui spiega che ad accusare prima di tutti Pinna è stata Loretta Grace che taggò tutti gli sponsor di Pinna facendogliene perdere pure uno: «La vignetta non è rimasta 7 minuti ma diverse ore, la principale accusatrice era Loretta Grace che aveva anche taggato i partner commerciali di Pinna i quali avevano interrotto i rapporti con lui».

La vignetta non è rimasta 7 minuti ma diverse ore, la principale accusatrice era Loretta Grace che aveva anche taggato i partner commerciali di Pinna i quali avevano interrotto i rapporti con lui. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) June 13, 2023

Una versione diversa

Queste le motivazioni di Zorzi, espresse in pochi tweet e con poche parole, contrariamente alla lunga diretta di Pinna. Sembra quindi che non sia stato Tommaso a "denunciare" il suo amico, ma un'altra influencer, pare anche che il rapporto tra i due non fosse così intimo, almeno non tale da permettere a Zorzi di essere a conoscenza della gravità delle condizioni di salute del suo amico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA