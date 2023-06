Andrea Pinna contro Tommaso Zorzi: «Mi ha tirato un colpo basso nel periodo più brutto della mia vita»

di Redazione Web

Antonio Andrea Pinna, noto influencer, ha raccontato per la prima volta della lite con Tommaso Zorzi. Pinna, che negli ultimi mesi ha cambiato molto il suo modo di rapportarsi e presentarsi sui social a causa dei gravi problemi di salute che ha dovuto affrontare, ha voluto chiarire ai suoi follower cosa è accaduto con l'ormai ex amico Tommaso Zorzi. Pinna ha chiarito: «Mi interessa dirlo a voi che mi seguite, non per ottenere hype. Lo avessi voluto lo avrei detto quando era al Grande Fratello».

I tentati suicidi

In una mezz'ora di diretta su Instagram ha spiegato tutto nei dettagli, raccontando anche quella che è stata la sua vita dal 2020, quando i suoi problemi di salute si sono acutizzati, ad oggi. «È stato il periodo più brutto della mia vita, ho provato a suicidarmi ventidue volte. Ho provato a uccidermi in mille modi, come volermi buttare dal cornicione del sesto piano e finire in overdose sia di farmaci che di droghe che neanche saprei pronunciare. La mia famiglia ha molto sofferto di questo perché c’era il Covid e non potevano raggiungermi. L’unico modo che avevo per far capire alla mia famiglia che stavo bene era pubblicare ogni dodici ore una storia su Instagram». Spiega che i suoi cari, i suoi amici, sapevano di questa situazione, compreso Tommaso, con il quale aveva un rapporto molto stretto, al punto che quel Natale la famiglia di lui lo invitò a stare insieme.

Il bipolarismo

Pinna spiega la sua patologia: «Io sono bipolare e in quel periodo ero all’apice della malattia e la terapia che seguivo era sbagliata. Mi sono fatto ricoverare in una clinica psichiatrica per tre settimane: ho un disturbo bipolare di tipologia A, che è il peggiore in assoluto, ovvero che se non ti curi muori. Tutti i miei amici lo sapevano, Tommaso compreso. Durante i miei attacchi psicotici avevo allucinazioni e soffrivo di sindrome persecutoria». La malattia gli dava anche problemi di vista. Comunque un giorno, rendendosi conto di non aver messo storie, per tranquillizzare la famiglia, decide di mettere un meme, non notando però che il meme era razzista. Immediatamente gli è stato segnalato, così lui lo tolse e chiese scusa.

Il colpo basso di Zorzi

Quello che ha fatto Tommaso però, come afferma Pinna è da "avvoltoi": «È rimasto online solo sette minuti. Tommaso Zorzi ha ben pensato di screenshottare la mia storia, pubblicarla sul suo profilo e scrivere ‘Pinna fa finta di avere problemi psichiatrici quando è semplicemente un grandissimo razzista’. Tommaso, che è una persona super intelligente, ha voluto fare lo scalpo a un amico che fino a quattro ore prima stava provando a suicidarsi. Lui sapeva tutto questo e con quella storia mi ha messo nella m*rda. Ho passato l’inferno. Mi sono fidato della persona sbagliata». Pinna ha perso sponsor e lavori, ma precisa che non è stato quello il problema, è stato il doversi difendere da accuse non vere in quello stato mentale.

Il perdono

Poi si rivolge direttamente a Zorzi, premettendo di essere sicuro che non replicherà alle sue parole: «L’ho perdonato perché alla fine mi sono accorto che quello che ha fatto la figura di m3rda è stato lui.

