Bloccati in aereo per 8 ore senza aria condizionata. La compagnia: «Scusate per l'errore, potevate scendere prima»

di Redazione web

Se soffri di claustrofobia questa storia non fa per te. I passeggeri a bordo di un volo hanno vissuto l'incubo di molti di noi: restare 8 ore bloccati all'interno dell'aereo, senza la possibilità di uscire. La speranza degli operatori dell'aeroporto era quello di riparare un guasto all'aereo in un'oretta, ma la riparazione si è trasformata in un intero pomeriggio di fuoco, rendendo angosciante la giornata di chi era a bordo.

Scopriamo insieme cos'è successo.

«Lui vuole volare in business class con me, ma non è disposto a pagare il biglietto anche per mio figlio: dovrei rinunciare alla vacanza?»

Compra tessuti online ma il suo pacco non arriva: «Il mio vicino mi ha inviato un biglietto con un'offerta che mi ha lasciato senza parole»

Il volo senza aria condizionata

A raccontare l'accaduto è Chee Yang, un dirigente delle operazioni portuali di 32 anni che viaggiava con la moglie. Il volo che avrebbe dovuto portarli da Shanghai a Singapore si è bloccato dalle 16:50 senza mai partire. Le stesse ore che avrebbe impiegato per arrivare a destinazione, atterraggio previsto alle 22:20, le hanno impiegate gli addetti alle riparazioni per risolvere un guasto al velivolo.

The Straits Times ha riferito che durante quest'attesa, sebbene fossero stati forniti cibo e bevande, l'aria condizionata nella cabina si è spenta due volte mentre il motore è stato disattivato per consentire agli addetti alla manutenzione di tentare di riparare il guasto.

«Senza aria condizionata, lì dentro faceva così caldo che quasi non si respirava. È stata una fortuna che nessuno sia svenuto», ha detto il signor Chee.

We have been trapped in cabin for 8 hours in Pu Dong Airport. Annie Li su Mercoledì 6 settembre 2023

Le scuse della compagnia

Quando alla fine hanno ricevuto l'autorizzazione a scendere dall'aereo, i passeggeri sono stati alloggiati in hotel per la notte per poi ripartire il giorno successivo.

Un portavoce della compagnia aerea si è scusato e ha affermato: «Ai clienti si poteva consentire di lasciare l’aereo prima, lo riconosciamo. Ci scusiamo con tutti e rivedremo le misure di sicurezza per fare in modo che ciò non accada in futuro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA