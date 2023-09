Genitori lasciano il lavoro per viaggiare, il racconto di Alessio e Claudia: «Biglietto di sola andata, lo facciamo per i nostri figli»

Una scelta coraggiosa, non c’è che dire. Non è facile lasciare tutto e partire per viaggiare intorno al mondo. Ma Alessio Sacchi e Claudia Casisa l’hanno voluta fare. La coppia civitanovese, insieme ai due figli rispettivamente di 2 e 6 anni, partirà a fine mese alla volta del Sudamerica. Dirigente del Comune di Porto San Giorgio lui, insegnante in un asilo nido di Civitanova lei, hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori (lui definitivamente e lei ha richiesto l’aspettativa, ndr) per inseguire la loro più grande passione: quella per i viaggi.

