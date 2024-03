«Ho 4 lavori di mer*a e non riesco a pagare l'affitto. Tutto questo perché sono una donna»

Il mondo del lavoro è diventato fonte di stress e paura per tantissimi giovani che ci si affacciano per la prima volta. Il futuro sembra incerto, costruire qualcosa di duraturo, di solido, appare sempre più difficile. A fare da sponda a questo malessere sono i social, che raccolgono sfoghi e lacrime dei lavoratori della Gen Z e dei Millennial che decidono di raccontare le loro esperienze personali.

È il caso dell'utente @ripostegoddess che su TikTok ha pubblicato un video che ha raggiunto in pochi giorni quasi 3 milioni di visualizzazioni. Nella confessione davanti ai suoi follower, la studentessa si è lamentata di dover fare 4 lavori diversi per arrivare a fine mese. «Vaff*****o America, per farmi fare 4 lavori di me**a», ha urlato con le lacrime al viso. Il tutto mentre «sono in un college del fott**o Tennessee». Nonostante i vari impieghi la ragazza ha confessato di non riuscire a pagare l'affitto.

«E non è tutto - ha aggiunto la giovane - perché ora mi laureerò in ritardo, con tutto il tempo che dedico a lavorare. Non è giusto, caz*o». Secondo la ragazza a pesare è anche il genere: «Questo è perché sono una donna che vive in America», ha continuato. «Io voglio solo vivere in pace», ha detto piangendo. «E un giorno lo farò, ma probabilmente mi dovrò trasferire».