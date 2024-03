«I miei cugini continuano a lasciarmi la figlia piccola, che odio, gratis e senza preavviso. Non sono la loro babysitter. Come glielo dico?»

di Redazione web

A volte può succedere che due genitori molto impegnati con il lavoro non riescano a badare ai propri figli e siano, quindi, costretti ad affidarli a qualcun altro. Questo, però, non deve succedere sempre e, inoltre, la mamma e il papà in questione non dovrebbero approfittarsi di chi è gentile con loro e offre un aiuto importante. La protagonista di una storia comparsa su Reddit racconta proprio questo: i suoi cugini, spesso, le affidano la loro bambina di quattro anni e lei non riesce più a gestirla ma, allo stesso tempo, non sa come dirglielo.

La vicenda

La protagonista della storia comparsa su Reddit ha raccontato: «È cominciato tutto 2 anni fa in seguito a un paio di favori che feci ai miei cugini, in particolare uno: tenere la bambina di due anni la sera perché loro, per impegni seri di lavoro, non se ne sarebbero potuti occupare. Fin qua nulla di male, per me è comunque un sacrificio, ma per situazioni di necessità si fa. Il problema? Da ormai due anni vengono sotto casa mia per lasciarmi la bambina in tutta fretta per motivi a me ancora sconosciuti. Impossibile chiedere spiegazioni visto che sono sempre di corsa e al telefono cambiano argomento o non ti rispondono proprio, quindi io mi trovo 3/4 sere a settimana durante i giorni lavorativi, a prendermi cura di una bambina non mia.

I commenti social

Il post della ragazza che si è sfogata su Reddit ha riscosso grande successo ed è stato commentato da moltissimi utenti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Se sei così stanca e non riesci più a gestire la situazione, ti consiglio di parlare senza timori e dire solo la verità. I tuoi cugini capiranno che non possono stressarti chiedendoti sempre di badare alla loro figlia» oppure ancora «Spedisci una lettera con scritto "Prestazione babysitting" e il prezzo, ovviamente esagera con il costo orario così vedi come si trovano un'altra babysitter».

