«Ho tenuto una caricatura che la mia ragazza voleva buttare perché la rendeva brutta ma a me fa molto ridere. Mi accusa di bodyshaming»

I litigi tra due fidanzati possono nascere per gelosia, per punti di vista diversi o per opinioni discordanti su un certo argomento ma anche... per una caricatura. È il caso di un ragazzo che ha raccontato la sua situazione su Reddit spiegando che la fidanzata si è arrabbiata con lui perché non vuole buttare un vecchio ritratto divertente realizzato da un artista di strada.

Il protagonista della storia è molto affezionato al disegno perché, nonostante non sia il massimo, gli ricorda comunque un momento bello della sua vita. Dato che ogni volta che lo guarda ride, la sua fidanzata pensa che lui stia facendo bodyshaming.

La vicenda

Il protagonista della storia, su Reddit, ha raccontato: «Io e la mia fidanzata abbiamo litigato per una caricatura che ci siamo fatti fare durante una vacanza di qualche mese fa. Lei aveva nascosto il quadro ma io l'ho ritrovato e lei mi ha chiesto di buttarlo, dopo che io sono scoppiato a ridere guardandolo. Chi è venuto peggio è, infatti, la mia fidanzata che è davvero diversa da com'è: l'artista l'ha imbruttita di molto.

I commenti social

Il post Reddit pubblicato dal ragazzo ha riscosso davvero molto successo tra gli utenti che utilizzano il social. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Io, se fossi in te, nasconderei il quadro così che lei non possa trovarlo e, poi, tra qualche anno, le direi di averlo tenuto e ricorderete questa "lite" con il sorriso», oppure «mi sembra che la tua fidanzata stia un po' esagerando. Parlale e falle capire».

