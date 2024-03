«Ho scherzato sull'aspetto fisico della mia fidanzata. Lei si è arrabbiata e non mi parla da due giorni»

di Redazione web

Tra fidanzati ci si fa sempre degli scherzi o delle battute in modo affettuoso che, si sa, non devono disturbare il partner. Tuttavia, alle volte, può capitare che la gag non venga capita da una delle due parti ed ecco, quindi, che scoppia la discussione. È il caso del ragazzo che, su Reddit, ha raccontato la sua situazione con la fidanzata che si è offesa dopo la sua battuta su una sua caratteristica fisica. Ecco che cos'è successo.

La storia

Il protagonista della storia comparsa su Reddit ha scritto: «Io e la mia fidanzata Taylor stiamo insieme, ormai, da diversi anni e lei, oltre ad avermi conquistato per la sua bellezza, mi ha fatto proprio innamorare grazie alla sua autoironia, ecco perché non riesco a capire il motivo per cui si sia arrabbiata con me. Alcuni giorni fa, ho scherzato dicendole che il suo seno è più piccolo del mio tra poco e le ho detto, in modo scherzoso, che avrebbe potuto prendere in considerazione l'idea di rifarselo. Lei si è offesa dicendomi che sono un insensibile e si è infuriata. Io ho scherzato in modo affettuoso e le ho ripetuto più e più volte che la amo per com'è e non cambierei nulla di lei.

«Io e il mio fidanzato ci sposiamo, mia suocera fa bodyshaming nei nostri confronti: è cattiva»

I commenti social

Il post pubblicato anonimamente dal ragazzo di Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che hanno commentato in tantissimi. Qualcuno ha scritto: «Insisti ancora nel farle capire che non era assolutamente tua intenzione offenderla e anche se non ne vorrà sapere, tu resta con lei e falle capire che ci sei» oppure «Forse hai fatto questa battuta quando lei era già nervosa per qualcos'altro e, magari, non ha accettato lo scherzo perché hai detto qualcosa di lei che pensava ti piacesse».

