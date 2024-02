«Io e il mio ex abbiamo vissuto insieme anche dopo la separazione, lui non aveva soldi per un'altra casa. Quando se n'è andato è stato bellissimo»

di Redazione web

Quando due persone si separano dopo una bella e lunga storia d'amore è sempre doloroso, figurarsi, poi, se ci sono dei bambini di mezzo. Tuttavia, alcune scelte sono necessarie per il bene di entrambi i partner e, soprattutto, se la fiducia viene a mancare. È la storia che ha raccontato una mamma ed ex moglie su Reddit: lei e il suo ex marito si sono separati perché lui l'ha tradita ma il problema vero si è presentato quando lui ha chiesto alla donna di rimanere in casa perché non aveva il denaro per trasferirsi altrove.

La protagonista della storia ha spiegato che, ora che l'uomo se n'è andato, lei si sente davvero sollevata e non prova il minimo senso di colpa nel sentirsi così.

La storia

La protagonista della storia ha scritto un lungo post su Reddit e ha spiegato: «Io e mio marito ci siamo conosciuti qualche anno fa e ci siamo innamorati subito. La nostra storia d'amore è stata bellissima, ricca di emozioni e di passione. Ci siamo sposati, abbiamo avuto due bambini e ci siamo costruiti la nostra casa. Andava tutto molto bene ma, poi, lui è stato declassato al lavoro e per questo è cambiato profondamente. Non sembrava più la persona positiva (nonostante tutto) che avevo conosciuto. Ha cominciato a bere, a rimanere fuori casa fino a notte inoltrata e, poi, ho scoperto che, in quel periodo, mi aveva tradita ripetutamente. Nonostante mi avesse spezzato il cuore per la sua condizione, ho deciso di separarmi perché non mi ha rispettata e ha tradito la mia fiducia.

I commenti social

La storia è piaciuta molto agli utenti che utilizzano Reddit e, infatti, hanno commentato in tantissimi. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Non sentirti "sbagliata" solo perché non provi certe emozioni, come hai scritto anche tu, ha sbagliato lui in passato», «Sei stata davvero brava a sopportare tutto! Io, al posto tuo, me ne sarei andata» oppure «Sei stata anche troppo rispettosa nei confronti del tuo ex marito permettendogli, comunque, di rimanere in casa».

