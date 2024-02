«Mia sorella non mi piace ma la mamma vuole che la aiuti a recuperare i brutti voti a scuola. Le ho detto di prendersi un tutor e lei si è infuriata»

di Redazione web

Due sorelle dovrebbero essere migliori amiche, confidenti e la spalla l'una dell'altra. Purtroppo, a volte capita che il rapporto venga rovinato da fattori esterni oppure dal modo in cui le ragazze sono cresciute. È proprio il caso della protagonista della storia di Reddit che si è lasciata andare a un lungo sfogo con gli altri utenti social che, per la maggior parte, si sono schierati dalla sua parte dimostrandole grande vicinanza.

La ragazza non è mai andata d'accordo con la sorella più piccola che è, invece, molto amata dalla mamma. Le due hanno sempre escluso la protagonista del post social che, ora, non ha intenzione di aiutare la sorella in difficoltà a scuola.

Ecco che cos'è successo.

La storia

La protagonista della storia ha scritto un lungo post su Reddit: «Io non ho mai sopportato mia sorella, noi due non siamo mai andate d'accordo. Lei ha due anni in meno di me, 14, ed è sempre stata la preferita di mamma che si è legata ancora di più a lei quando papà è morto qualche anno fa. Loro due fanno tutto insieme: shopping, si confidano, vanno al cinema e, ovviamente, mi escludono. I primi tempi, ci rimanevo molto male perché non riuscivo a capire il motivo per cui mia madre mi trattasse così. Poi, ho scoperto che subito dopo la mia nascita, è entrata in depressione e i primi mesi della mia vita sono stati molto difficili per lei. Con mia sorella, invece, tutto questo non è successo. Inoltre, io mi chiamo come mia nonna con cui mamma non ha mai avuto un bel rapporto.

I commenti social

Il post Reddit scritto e pubblicato dalla ragazza ha lasciato a bocca aperta la maggior parte degli utenti social che hanno commentato la vicenda. In tantissimi hanno dimostrato grande solidarietà alla protagonista della storia e hanno scritto: «Io, se fossi in te, mi rivolgerei a un esperto e farei una specie di terapia. Non si può vivere in questo modo, mi dispiace molto per ciò che stai passando» oppure «È un vero peccato che tra sorelle ci sia questo astio quando, invece, è bellissimo costruire un rapporto sano e di rispetto con la persona che dovrebbe esserti più vicina al mondo».

