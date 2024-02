«Io e mio marito stiamo ospitando i miei genitori, ma loro vogliono dormire nella nostra stanza: ho rifiutato e mia mamma è furiosa»

La storia che una ragazza ha raccontato con un post su Reddit, potrebbe essere il remake di "Ti presento i Miei": genitori così tanto invadenti che finiscono per far litigare marito e moglie. La protagonista della storia ha spiegato che, ogni fine settimana, ospita mamma e papà a casa sua e del compagno. Loro, però, vorrebbero appropriarsi di spazi che sono off-limits come, ad esempio, la camera padronale. Proprio per quest'ultima mamma e figlia hanno ligato.