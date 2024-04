«Ho un pene così grande che le persone scappano quando mi avvicino. Cacciato dalla palestra, le donne mi sfruttano»

di Redazione Web

Non sempre chi ha una "dote" è fiero di averla. Come nel caso di Matt Barr, conosciuto per essere l'uomo con il pene più grande della Gran Bretagna. In un'intervista rilasciata a This Morning, il 40enne ha raccontato gli aspetti più negativi di questa sua caratteristica, spiegando come gli abbia procurato diversi problemi in passato. E non solo nelle relazioni.

«È difficile - ha spiegato - perché non sempre le persone apprezzano, molte volte si allontano da me perché hanno paura. Ricordo che quando ero giovane volevo essere come i miei coetanei, desideravo solo essere normale».

La lezione di yoga

Il pene di Matt è lungo 12 pollici, quindi circa 30 centimetri. Una grandezza che si allontana dalla media, visto che solitamente il membro maschile può raggiungere una lunghezza di circa 17 centimetri. Ma per quanto alcuni uomini invidino il 40enne per la sua "dote", in realtà a lui ha causato diversi disagi. Non solo con le donne, ma anche nella vita di tutti i giorni. Durante l'intervista ha raccontato come, una volta, sia stato cacciato da una lezione di yoga a causa delle sue dimensioni fuori misura.

«Per quell'incontro avevo indossato una maglietta e un pantaloncino di una tuta larghi, così da stare tranquillo - ha spiegato - ma non è servito. A causa di alcune posizioni dello yoga, alcune persone hanno visto lo spessore e hanno avuto un'idea sbagliata.

Le donne e Onlyfans

Ma la lezione di yoga è stata soltanto il "male minore". L'uomo inglese ha raccontato come, l'episodio peggiore, sia capitato durante un appuntamento con una donna. Il 40enne aveva organizzato un'uscita per conoscere la ragazza, mentre quest'ultima aveva accettato di incontrare l'uomo soltanto per un "secondo fine". La donna, infatti, voleva riprendere la loro intimità per poi pubblicarla sul proprio profilo di Onlyfans, così da ricavarne del denaro. «Mi sono sentito usato, è stato orribile», ha dichiarato Matt Barr ai conduttori del programma.

L'idea dell'operazione

Il conduttore del programma This Morning, sentendo le confessioni di Matt Barr, ha voluto chiedergli se avesse mai pensato di sottoporsi a un'operazione per diminuire le dimensioni del suo pene.

Ma l'uomo ha spiegato che non era possibile: «Ho riflettuto molto su questo aspetto - ha confessato - ma l'operazione costa veramento tanto, circa 15mila sterline (più di 17mila euro). Solitamente queste operazioni vengono svolte se il paziente ha un tumore, ma se il pene funziona normalmente l'operazione non viene considerata dai medici».

Il documentario

La vita di Matt Barr è anche al centro di un un libro e di un documetario dal titolo ‘A Long Story: Life With One Of The World’s Biggest Penises’ in uscita tra fine 2024 e il 2025.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 10:51

