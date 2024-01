Quanto contano misure e cura nei rapporti sotto le lenzuola? Uno studio svela cosa pensano donne e uomini

di Redazione Web

Sesso, misure e goliardia. In camera da letto ogni persona ha le proprie fantasie, requisiti soggettivi e una sorta di parametro di selezione per decidere quale partner sia il top sotto le lenzuola. Soggettività a parte, la scienza viene in aiuto, sostenendo che per le donne le dimensioni del pene valgono e che più «è grande e meglio è». Uno stereotipo che è stato sdoganato, ma che negli ultimi tempi sta tornando alla ribalta.

Gli studi

Uno studio recente pubblicato sulla rivista Sexuality & Culture ha esaminato il modo in cui uomini e donne giudicano i peni di persone che non conoscono e quali sono i fattori che li rendono più attraenti rispetto ad altri. I ricercatori hanno reclutato 106 studenti universitari, l'80% donne, della Texas A&M University.

I risultati dimostrano che le donne, prese in esame, preferiscono che il partner abbia un pene di grande dimensione e di ampia larghezza. Ma a far contente le donne non sono solo le misure: l'organo maschile deve essere curato e il pelo va tagliato al punto giusto, senza risultare «calvo o completamente rasato», così come ha riportato il Daily Mail.

Il contesto

Il sondaggio condotto va interpretato secondo una chiave di lettura del tutto sociale. Nell'era digitale, i siti di incontro e le applicazioni per appuntamenti sono sempre più diffusi, così come lo è diventato lo scambio di foto tra partner (sexting), anche se non ci si conosce così bene. Fotografare il proprio organo genitale e sapere di essere sottoposti a giudizi femminili ha portato diversi uomini a ricorrere alla chirugia estetica.

Gli scienziati riferiscono che un uomo su 15 si sottopone a operazioni per modificare le dimensioni e la forma del proprio pene.

