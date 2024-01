Maestra di giorno, papessa dell'orgasmo la sera: la scuola licenzia l'insegnante che dà lezioni di sesso online agli anziani

di Redazione Web

Per Monika Rahel Ring, donna austriaca di 47 anni, l'insegnamento è tutto. È ciò che accomuna i suoi due lavori. Il primo è quello di docente di matematica in una scuola elementare, il secondo è quello di guru del sesso che impartisce lezioni online di sesso agli adulti di mezza età.

La scuola però, dopo aver scoperto i contenuti pubblicati e aver conosciuto il suo nickname sui social, ha deciso di licenziarla in tronco perché la sua attività secondaria non risulterebbe conforme a quella primaria, che le occupa gran parte della giornata. Ma chi ha ragione, la scuola o, come si definisce lei stessa, "la papessa dell'orgasmo"?

Lezioni di sesso online

Su Facebook e Tiktok l'insegnante è ben conosciuta dagli adulti di mezza età, ai quali insegna come raggiungere orgasmi multipli e godersi «una vita sessuale esplosiva», così come ha riportato il giornale austriaco Oberoesterreichische Nachrichten.

Il licenziamento

La scuola, dopo la scoperta, ha deciso di dare alla maestra un ultimatum: può contiuare a insegnare a patto che le lezioni di sesso online sparissero dal suo account social. «Questa decisione è stata presa dopo aver coinvolto tutte le parti interessate, conducendo le indagini necessarie e dopo un'attenta considerazione», ha spiegato il capo del consiglio scolastico Alfred Klampfer.

Non si è fatta attendere la risposta della 'Papessa dell'orgasmo', o meglio... del suo avvocato, perché la donna, a quanto pare, non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il suo secondo lavoro. «Mai avrei creduto che un simile divieto sarebbe accaduto nel 21 esimo secolo», ha dichiarato il legale.

