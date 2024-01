«Ha fatto sesso a scuola con uno studente di 16 anni chiedendo agli alunni di fare il palo»: insegnante arrestata per stupro

Sesso a scuola con uno studente di 16 anni. Un'insegnante di matematica è stata accusata di stupro per aver avuto rapporti sessuali con un alunno, chiedendo ad altri studenti di fare da palo per non essere beccata.

Protagonista della vicenda è la 26enne Hailey Clifton-Carmack, arrestata dalla polizia venerdì 5 gennaio a Garden Ridge, in Texas (Stati Uniti), «dopo essere fuggita dallo stato del Missouri per evitare eventuali mandati di arresto», così come sostenuto dalle forze dell'ordine. Anche il papà del 16enne è stato arrestato per non aver interrotto la presunta relazione tra il figlio minore e l'insegnante.