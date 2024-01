«Il mio fidanzato mi ha detto che la sua ex era più brava di me a letto... la mia autostima è a zero»

di Redazione web

I fantasmi spaventano sempre un po' tutti, specie quelli delle ex fidanzate. Infatti, se un ragazzo continua a paragonare l'attuale fidanzata con quella precedente le ipotesi sono due: è ancora innamorato oppure è un ragazzino.

La protagonista della vicenda racconta proprio questo all'esperta dell'amore Jane O'Gorman: il suo fidanzato l'ha paragonata alla sua ex ragazza dicendole che, per quanto riguarda il sesso, tra lei e "l'altra", non c'è proprio paragone.

Ecco cosa le ha consigliato la terapeuta.

La vicenda

Una ragazza si è voluta confidare con l'esperta dell'amore del Daily Star, Jane O'Gorman, alla quale ha raccontato: «Il mio ragazzo ha ammesso che la sua ex ragazza era più brava di me a letto. "Faceva sesso davvero bene". Dice che sono "adorabile", ma lei era più provocante e su questo non può mentire. Sono devastata e la mia autostima è a zero. Ho commesso l'errore di chiedergli: "Chi è più sexy tra me e lei?" e lui ha scoperchiato il vaso di Pandora. Ha cominciato a parlarmi del suo corpo sexy e della sua sfacciataggine tra le lenzuola. Adesso, io, che ho sempre avuto qualche problema di autostima, faccio fatica persino a spogliarmi davanti a lui. Come posso competere con un incrocio tra Venere e Mata Hari? Allora perché si sono lasciati se la pensa così? Dopo avere visto che mi aveva ferito, sta cercando di fare ammenda ma, ormai, il danno è fatto.

«Vivo con la mia ragazza e vado a letto anche col mio migliore amico, ma ora non riesco più a fare sesso con nessuno dei due»

Il consiglio di Jane O'Gorman

Jane O'Gorman, dopo avere letto la lettera della ragazza, le ha risposto scrivendole: «Ci sono alcune domande che gli innamorati non dovrebbero mai porre al partner e "raccontami tutto del tuo ex" è una di queste. Chiaramente il ragazzo è mortificato ora, ma non biasimarlo per aver dato una risposta onesta alla tua domanda. In fin dei conti lui ha risposto in modo sincero. Se, poi, la storia tra loro è finita, significa che il sesso (come sempre) non bastava, non credi? Riconciliati con lui e supera i limiti dentro di te. Certo che ti desidera, altrimenti perché sarebbe ancora nella tua vita? Ricorda che la sua ex ragazza è nel passato e tu sei il presente».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA