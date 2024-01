«Vivo con la mia ragazza e vado a letto anche col mio migliore amico, ma ora non riesco più a fare sesso con nessuno dei due»

di Redazione web

Le relazioni amorose possono essere più complicate del previsto, a volte, e si possono complicare ancora di più se coinvolte nella storia ci sono non due, ma ben tre persone. Un ragazzo si è lasciato andare a un lungo sfogo con l'esperta dell'amore Jane O'Gorman: lui non riuscirebbe più a sopportare lo stress di fare coppia fissa con la sua fidanzata, ma allo stesso tempo, di fare sesso e amare il suo migliore amico.

La storia

Il protagonista della storia ha scritto a Jane O'Gorman del Daily Star, spiegandole la sua situazione: «Il senso di colpa mi ha reso impotente. Non posso fare sesso con la mia ragazza o il mio ragazzo perché la mia esistenza è complicata ed estenuante... non riesco più a sopportare questo stress. Fondamentalmente, mi destreggio tra due vite. Vivo con la mia ragazza, ma trascorro tanto tempo anche nell'appartamento del mio migliore amico. Noi siamo legati dai tempi del college e la mia fidanzata sa tutto di lui ma non sa che siamo amanti e noi stiamo insieme da quando avevamo 18 anni. Lui non ha mai preteso nulla da me perché sa che i miei fratelli sono rigidi e antiquati e non accetterebbero mai che io abbia una relazione omosessuale. Mi dispiace tantissimo per lui perché io lo amo, ma lui pensa alla mia felicità, dice che devo fare ciò che ritengo giusto, ma non so più cosa sia giusto perché, dall'altra parte, c'è anche la mia ragazza. Mi odio per essere così debole e indeciso. So che dovrei scegliere.

Il consiglio di Jane O'Gorman

Dopo avere letto la lettera del ragazzo, Jane O'Gorman ha risposto: «Due persone perbene nella tua vita stanno soffrendo davvero e questo non è giusto. Il tuo ragazzo è solo e incerto, mentre la tua ragazza è sconcertata e confusa. Stai mentendo a entrambi e diffondendo solo infelicità e caos. Se non provi più amore per la tua fidanzata, non puoi stare con lei per abitudine o perché hai paura di dirle la verità. Lei ha una vita da vivere e tu devi liberarla. Prenditi un momento e dille che merita qualcuno migliore di te e parlale del tuo vero amore. Lo stesso vale per il tuo ragazzo, non puoi tenerlo nascosto per tua comodità o, peggio, per sempre: è crudele. Quando finalmente sarai padrone della tua vita e ti permetterai di essere felice? Non devi avere paura del giudizio degli altri, vivi per te stesso».

