«Ho detto a mia figlia che il suo fidanzato è brutto, si è arrabbiata e non mi parla da due giorni»

Le presentazioni in famiglia sono sempre un momento delicato perché c'è quell'imbarazzo iniziale che può essere risolto con un'accoglienza calorosa oppure perpetrato con atteggiamenti di chiusura nei confronti del nuovo arrivato. La mamma che ha conosciuto il fidanzato della figlia appartiene alla prima categoria: è rimasta molto contenta del ragazzo perché premuroso, intelligente ed educato, tuttavia, fisicamente, se lo sarebbe aspettato diverso. Proprio per un commento sul suo aspetto, la donna ha litigato con la figlia. Ecco cos'ha raccontato su Reddit.

La storia

La signora si è voluta sfogare con un post su Reddit nel quale ha raccontato: «Voglio iniziare dicendo che il fidanzato di mia figlia è una persona adorabile, l'ho conosciuto qualche giorno fa. È di buon cuore, ottimista, rispettoso, educato e mi sembra un'anima buona. L'unica cosa che mi sconcerta di lui è il suo aspetto. Assomiglia a Spongebob personificato. Ho sempre immaginato mia figlia con qualcuno che fosse gradevole alla vista o almeno "carino". Lei è davvero innamorata di questo ragazzo e io, per questo, sono molto felice, quindi non avrei mai voluto scatenare nulla o, almeno, non una lite. Quando il giorno dopo la cena, mia figlia mi ha chiesto la mia opinione su di lui, le ho detto che sembrava un bravo ragazzo, ma aveva un aspetto un po' goffo e somigliava un po' a Spongebob. La mia onestà l'ha fatta arrabbiate e, adesso, è due giorni che non mi parla. Ho raccontato a mio marito quello che era successo e lui ha convenuto che lei ha tutto il diritto di arrabbiarsi e che quello che ho detto era del tutto inutile.

I commenti social

Il racconto della mamma ha collezionato migliaia di visualizzazioni, like e commenti. Qualcuno ha scritto: «Forse la mamma avrebbe dovuto avere un po' di tatto ma non mi sembra abbia detto nulla di troppo offensivo» oppure «L'importante che sia felice di come si comporta con la figlia, l'aspetto non conta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 16:43

