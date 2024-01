«Ho chiesto a mia moglie di mandare via da casa la sua amica invadente (che vive a nostre spese). Lei non vuole sentire ragioni»

di Redazione web

Un famoso proverbio recita: «Tra moglie e marito non mettere il dito» e questa ipotetica cerchia di persone dovrebbe riguardare parenti, amici e conoscenti. Nel caso del protagonista della storia di Reddit, tuttavia, l'amica di sua moglie non si è fatta troppi problemi a trasferirsi a casa loro e, con la scusa che sarebbe rimasta per pochi giorni, ha vissuto per lungo tempo a loro spese. Nonostante il marito abbia cercato di avvisare la moglie, quest'ultima si è arrabbiata con lui. Ecco cos'è successo.

La vicenda

Un utente su Reddit si è lasciato andare a un lungo sfogo: «Mia moglie ha un'amica, possiamo chiamarla “Berta”. A Berta piace presentarsi senza preavviso, spesso in caso di emergenza e a tarda notte. Mia moglie è sua amica da anni e c'è sempre stata in circostanze difficili: quando la chiama di notte, quando le chiede di andarla a prendere all'aeroporto o quando le serve una sistemazione per la notte. Il problema è che Berta non fa nulla in cambio per mia moglie e questo a me dà fastidio perché non è giusto. Ora, è da qualche giorno che Berta è in casa nostra per alcuni problemi e sembra voler andare via.

I commenti social

Il post che il ragazzo ha pubblicato sul proprio profilo Reddit ha riscosso moltissimo successo tra gli utenti social che hanno commentato con frasi del tipo: «Non so come tua moglie non faccia a vedere che la sta prendendo in giro?»; «Io, se fossi in te, senza tanti giri di parole, le direi di andarsene» oppure «Certe persone non hanno proprio il senso del pudore».

