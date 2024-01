«Sposerò la mia compagna, ma mia figlia non sopporta i suoi figli: quando ha saputo delle nozze mi ha dato dello str***o»

di Redazione web

Quando due genitori si separano e iniziano una nuova relazione con altre persone, non è mai facile per i figli, in particolar modo, poi, se la coppia decide di convolare a nozze. In questa situazione, si è ritrovato un papà che ha raccontato la sua storia su Reddit: i suoi figli e la figlia della fidanzata non si sopportano. I tre sono tutti adolescenti, quindi, la situazione si complica.

La storia

Un papà, futuro sposo, ha raccontato la sua storia su Reddit: «Io e la mia compagna ci sposeremo tra qualche mese. Stiamo insieme da 3 anni e abbiamo deciso di sposarci a Capodanno. Io ho una figlia di 14 anni e un figlio di 12, mentre lei ha una figlia di 13 anni. Si conoscono tutti e tre fin dall'inizio della nostra relazione, ma non si sopportano a vicenda. Non riesco a capirne il motivo, ma tutto ciò che fa sua figlia viene criticato dai miei. Ne ho parlato con mia figlia e quello che mi dice è che l'altra ragazza è fastidiosa, infantile e l'ha persino insultata, una volta. Purtroppo, anche se è la mia bambina, non so se crederle perché penso che la figlia della mia compagna sia dolce e brillante o, almeno con me, si è sempre comportata bene.

Inoltre, mia figlia ha anche cominciato a dirmi che non le piace più la mia fidanzata e continuiamo a litigare. Io, comunque, ho preso la mia decisione e sto organizzando il matrimonio.

I commenti social

Il post su Reddit del papà futuro sposo ha riscosso molto successo e ha suscitato opinioni contrastanti. Qualcuno, infatti, dà ragione al protagonista della storia, mentre, altri pensano che la ragazza sia da capire: «Comunque se mia figlia mi dicesse di non sopportare l'altra ragazzina, io indagherei più a fondo, magari è successo davvero qualcosa che non sai» oppure «Anche se sembra egoista, io andrei avanti per la mia strada. Un giorno tua figlia capirà».

Sabato 6 Gennaio 2024

