Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi: l'indiscrezione sull'abito da sposa

Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi si sposeranno nell'estate del 2024, più precisamente il 6 luglio. Il giornalista ha fatto la proposta alla conduttrice, proprio durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle. In una recente intervista, Simona ha parlato della sua relazione con Giovanni, descrivendolo come l'uomo della sua vita e, poi, ha svelato anche qualche particolare in più sul matrimonio e, soprattutto, sul vestito.

L'intervista di Simona Ventura

Simona Ventura ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato delle nozze con Giovanni Terzi: «La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. È stata un’emozione incredibile. Avevamo deciso di sposarci già qualche tempo fa ma ogni volta succedeva poi un qualche cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi. Poi Giovanni, in modo così inatteso, me lo ha chiesto davvero. Lui è un uomo che si fa amare, una persona che ti protegge con il suo carattere, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza. Io di mio sarei sempre in preda all’ansia».

Poi, Simona ha fatto sapere che il vestito da sposa che indosserà il prossimo luglio, sarà molto speciale perché vestirà "melange", ovvero una mescolanza di più colori.

La separazione da Stefano Bettarini

Infine, Simona Ventura ha anche parlato della sua separazione da Stefano Bettarini con il quale ha avuto due figli: «Lavoravo, volevo una famiglia, la felicità, un marito... se il mio matrimonio con Stefano è finito è stato anche per colpa mia. L’idea era quella del 'siamo due contro il mondo' ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici».

