Simona Ventura: «Ballando mi fa bene, sto cominciando a fidarmi delle persone»

Simona Ventura e Samuel Peron sono stati la quarta coppia a scendere sulla pista di Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino sono tra i papabili vincitori di questa edizione del programma di Rai1 e, anche questa sera, sabato 2 dicembre, si sono esibiti davanti alla giuria con un cha cha molto rock 'n roll che la giuria ha gradito in parte (Selvaggia Lucarelli ha giudicato l'esibizione come "troppo atletica"). Durante la clip di presentazione, Simona ha spiegato cos'è per lei Ballando.

La clip di Simona Ventura

Simona Ventura e Samuel Peron hanno portato in pista un cha cha molto movimentato: si sono scatenati sulle note di "Should I Stay Or Should I Go" dei Clash. Prima dell'esibizione, è stata mostrata la clip in cui la conduttrice ha detto: «A me Ballando con le Stelle, sta facendo benissimo. Qui, non esistono maschere e non esiste nulla di falso, è un'esperienza che sta portando tanto nella mia vita. Sto imparando a fidarmi delle persone e ad abbattere certi muri che ho alzato nel tempo».

Poi, Samuel Peron ha aggiunto: «Sono molto contento del percorso che sta facendo Simona perché, inizialmente, non si fidava molto nemmeno di me, mentre ora, facciamo parte della stessa squadra e lo sento».

Il commento dei figli

Questa sera, ad assistere mamma Simona Ventura, si sono presentati in studio anche i figli Niccolò e Giacomo Bettarini. Quando Milly Carlucci ha chiesto loro un parere sull'esibizione di Simona, loro hanno risposto: «Bravissima come sempre, siamo contenti».

