Ballando, Carolyn Smith contro Guillermo Mariotto: «Non mancare mai di rispetto a chi sta facendo un mestiere non suo»

Carolyn Smith e Guillermo Mariotto fanno parte della giuria di Ballando con le Stelle: la prima valuta la tecnica vista in pista, mentre il secondo vorrebbe vedere l'emozione e i sentimenti provati dalla coppia che sta ballando.

Dopo l'esibizione di Sara Croce e Luca Favilla, i due si sono espressi in termini completamente diversi e si è creata una piccola discussione. Ecco cosa è successo.

La discussione tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto

Sara Croce e il suo ballerino Luca Favilla si sono esibiti in un sensuale paso doble: la modella vestita con un abito lungo rosso e il maestro con un completo nero. I due hanno totalizzato "solamente" 32 punti (38 con i sei della manche polinesiana) e questo perché a non tutti i giudici è piaciuta la loro esibizione. In particolar modo Guillermo Mariotto ha detto: «Voi non mi portate nessuna emozione quando ballate, non siete come Lorenzo Tano e Lucrezia Lando che loro sprizzano emozione, si vede l'amore, il sentimento». Quindi, in molti sono rimasti allibiti dal suo giudizio e Ivan Zazzaroni è intervenuto dicendo: «A me del feeling non me ne frega niente, questo era un ballo fatto bene». Quando è toccato a Carolyn Smith giudicare, la maestra ha detto: «La prima cosa che vorrei dire a Mariotto è che non deve mai mancare di rispetto a chi sta facendo un mestiere non suo, perché non è facile, poi, lei è molto alta e non è semplice muoversi in certi modi. Io giudico il ballo comunque».

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, invece, si è trovata d'accordo con il collega Guillermo Mariotto: «Io la penso un po' come Mariotto. Cioè, tu Sara sei migliorata molto ma è come se la vostra coppia non fosse sbocciata, io non saprei in che "categoria" inserirvi».

