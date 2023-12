Ballando, Teo Mammucari rompe i pantaloni in pista: «Sto in mutande». Il gesto di Lorenzo Tano L'imprevisto sartoriale ha fatto divertire il pubblico in studio e tutti i giudici







di Redazione web Una delle prove a sorpresa della settima puntata di Ballando con le Stelle prevedeva la performance dei concorrenti sulle note della colonna sonora de "La febbre del sabato sera". Le donne, invece, si sono dovute esibire su vari brani polinesiani. Ciò che è capitato in pista, tuttavia, ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto i giudici. Protagonisti indiscussi di questa prova sono stati Teo Mammucari e Lorenzo Tano e il motivo è presto detto. L'imprevisto di Teo Mammucari Teo Mammucari è stato il penultimo ballerino a esibirsi nella prova a sorpresa. Il conduttore è entrato in pista ancora prima di essere annunciato da Milly Carlucci perché «sentiva particolarmente la musica». Quindi, lui e Anastasia Kuzmina hanno cominciato a ballare e Teo si è proprio scatenato tanto che, a un certo punto, ha cominciato a gesticolare e a coprirsi il sedere con le mani. Quindi, Milly ha fermato la musica chiedendo «Che è successo?». Mammucari ha risposto: «Milly sto in mutande, guarda qua che buco» e si è girato per mostrare lo strappo sul lato B. Tutto lo studio è scoppiato a ridere e il conduttore ha detto: «Prima, quando mi hanno sistemato il vestito, sentivo che la sarta continuava a lavorare dietro... mi avrà allentato il filo». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) Lo strappo di Lorenzo Tano Lorenzo Tano è stato l'ultimo concorrente a esibirsi nella prova a sorpresa e quando ha terminato la sua performance è andato verso la giuria con le mani sulla parte anteriore dei pantaloni: «A me si sono rotti davanti», ha detto sorridendo imbarazzato. Quindi, Mariotto ha aggiunto: «Quante belle sorprese porta questo programma». Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA