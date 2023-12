Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando rispondono a Teo Mammucari: «Noi non balliamo, facciamo altro» Tra una prova e l'altra, il conduttore ha chiesto alla coppia più chiacchierata del programma, quale fosse il ballo in programma per la serata: la risposta ricevuta è esilarante







di Redazione web Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Ballando con le Stelle. L'aspirante ballerino e la sua maestra sarebbero una coppia anche fuori dal programma di Milly Carlucci, infatti, più volte, sono stati sorpresi a baciarsi o mano nella mano. Loro, tuttavia, non hanno mai smentito né confermato la possibile relazione e hanno sempre detto che desiderano mantenere la loro situazione sentimentale privata.

Il video scherzoso realizzato da Teo Mammucari sembrerebbe, però, confermare la storia d'amore. Il video Instagram di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando Teo Mammucari ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui, tra una prova a l'altra, riprende i colleghi di Ballando con le Stelle. Nel filmato compaiono Simona Ventura, Wanda Nara, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Proprio a loro due, il conduttore chiede: «Che ballo fai stasera Tano?», quindi, il figlio di Rocco Siffredi risponde: «Noi non balliamo, facciamo altro». Tutti i presenti scoppiano a ridere e Lucrezia guarda Teo imabarazzata. Il conduttore, quindi, gli risponde: «Sei proprio figlio di tuo padre te». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari) I commenti dei fan Anche quest'ultimo video di Teo Mammucari ha riscosso molto successo su Instagram e gli utenti social hanno lasciato migliaia di like e commenti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Io sto già male al pensiero che finirà il programma. Questa edizione mi sta piacendo molto», «Tano tieni alto il nome della famiglia e pure qualcosa altro» oppure «Ma come faremo senza Ballando? Piango già». Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 18:08

