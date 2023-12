Ballando, Lucrezia Lando si fa male: «Dagli un bacino». Lorenzo Tano reagisce così

di Redazione web

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Ballando con le Stelle. Fin dall'inizio del programma, infatti, l'intesa tra i due è stata grande, tanto che, già alla prima puntata la giuria aveva insinuato che ci fosse del tenero. Aspirante ballerino e maestra, tuttavia, non hanno mai confermato questa tesi, anche se, più volte, sono stati visti in atteggiamenti più che amichevoli e ci sarebbe anche stato un bacio. L'ultima storia Instagram postata da Lucrezia potrebbe essere un'ulteriore prova del fatto che i due potrebbero essere una coppia.

La storia Instagram di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano piacciono tanto al pubblico e anche sui social perché, nonostante ormai sia chiaro a tutti che tra loro ci sia qualcosa in più dell'amicizia, i due non hanno mai dichiarato nulla ma hanno sempre preferito mantenere la riservatezza. Gli occhi, però, parlano chiaro e anche le storie Instagram. Nell'ultimo video postato dalla ballerina, i due sono in sala prove e lei mostra alla telecamera un taglietto al labbro inferiore che si è procurata provando con Lorenzo. Quindi, anche lui fa un'espressione dispiaciuta e lei, in modo scherzoso, gli dice: «Dagli un bacino». Il figlio di Rocco Siffredi ride e, poi, guarda Lucrezia con complicità che ricambia il sorriso.

Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sempre più complici: «Occhietti e sorrisetti». Ma non tutti apprezzano

Lorenzo Tano a Ballando

Lorenzo Tano è uno di quei concorrenti che, secondo la giuria, sta crescendo molto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA