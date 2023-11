Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: presentazioni in famiglia, il selfie con mamma Rosza

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Ballando con le Stelle. Tra l'aspirante ballerino e la maestra di ballo è, infatti, nata più di un'amicizia e i due si starebbero frequentando anche fuori dal programma. Ci sono, comunque, molti testimoni del loro giovane amore come, ad esempio, Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra e, poi, nelle scorse ore, a confermare il tutto, Lorenzo ha pubblicato una foto con Lucrezia e mamma Rosza.

La foto di Lorenzo Tano

Sembra proprio che Lorenzo Tano e Lucrezia Lando facciano sul serio: i due sono sempre più affiatati, puntata dopo puntata e, sabato scorso, hanno portato in pista un tango che ha fugato ogni dubbio, anche se, il tanto acclamato bacio alla fine del ballo non c'è stato.

Comunque sia, il loro feeling è evidente ai più e se i genitori di Lorenzo, ovvero Rocco Siffredi e Rosza Tassi, lo avevano già notato in alcune clip, ora, la loro relazione è passata a un altro livello: le presentazioni in famiglia.

Lorenzo, infatti, ha pubblicato una foto nelle sue storie Instagram in cui, da un lato, Lucrezia gli dà un bacio sulla guancia e, dall'altro, glielo dà mamma Rosza.

Lorenzo Tano è stato uno dei protagonisti della scorsa puntata di Ballando con le Stelle perché ha rischiato di essere anche il primo eliminato di questa edizione. Il 27enne, infatti, è andato allo spareggio contro Ricky Tognazzi che ha perso e, quindi, ha abbandonato la gara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 14:12

