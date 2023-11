Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sempre più complici: «Occhietti e sorrisetti». Ma non tutti apprezzano

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando formano una delle coppie più chiacchierate di Ballando con le Stelle: l'affinità tra loro (non solo in pista) è evidente ma, nonostante tutti siano molto curiosi di sapere quale sia il loro rapporto, i due non si sono mai sbilanciati troppo. Comunque sia, sono gli occhi che parlano e la ballerina, che è molto più social del suo allievo, posta spesso foto in sua compagnia.

Il post Instagram di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano trascorrono moltissimo tempo insieme: in sala prove, devono preparare il ballo e le varie coreografie che, poi, porteranno in pista il sabato. Tra una prova e l'altra, però, la coppia si concede un po' di relax e, quindi, ecco che si scatta delle dolci foto come quelle che sono state pubblicate da Lucrezia sul proprio profilo Instagram. La ballerina è seduta sulle gambe di Lorenzo: i due prima sorridono, poi, fanno il broncio e, infine, sorridono di nuovo. La didascalia che accompagna gli scatti recita: «Occhietti e sorrisetti», con tanto di emoticon ammiccante. Nonostante, il post sia carino, alcuni utenti social hanno un po' spento l'entusiasmo intervenendo nei commenti sottostanti.

I commenti dei fan

La serie di foto che Lucrezia Lando ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha riscosso molto successo ma qualcuno ha commentato in modo negativo: «Perché continuate con questi comportamenti da adolescenti? Il pubblico e la giuria si aspetta altro da voi...», «Invece di fare le foto, potreste dire quello che provate l'uno per l'altra, non ci sarebbe nulla di male» oppure «Esercitatevi di più invece di stare su Instagram».

