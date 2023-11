Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme? «Tutti vogliono un bacio, ma la verità è che...»

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono stati i primi ospiti della puntata di oggi, lunedì 13 novembre, de La Volta Buona dove hanno risposto alle domande curiose di tutti i presenti: ma siete una coppia o no? Il figlio di Rocco Siffredi e la sua ballerina, però, hanno risposto in modo molto vago e, davvero, non hanno fatto capire quale sia la loro situazione in questo momento. Secondo Rossella Erra e Caterina Balivo, però, gli occhi non mentono.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a La Volta Buona

La prima domanda di Caterina Balivo a Lorenzo Tano è stata riguardo alla sua famiglia: «I miei genitori sono sempre stati presenti con me e mio fratello. Papà, nonostante il lavoro che fa, si è sempre dedicato a noi, ci ha cresciuto con mamma, anche se, ci portava a scuola l’autista» e il pubblico è scoppiato a ridere.

Poi, Caterina ha fatto un po' di domande a Lorenzo, specie sulla sua relazione sentimentale e su un'ipotetica attrazione verso Lucrezia: «Sì, in realtà, io e Lucrezia ci siamo baciati ma era durante il ballo. Secondo me tutti vogliono vedere un bacio, magari nella prossima diretta potrebbe capitare perché c’è una strategia dietro. Vi spiego: Rossella parla sempre di baci, poi, c’è Teo che bacia Mariotto e quindi io dovrei baciare Lucrezia, secondo i piani».

Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: presentazioni in famiglia, il selfie con mamma Rosza

Le parole di Lucrezia Lando

Infine, Caterina Balivo ha interpellato anche Lucrezia Lando che, sorridendo, ha risposto: «Ma siete così curiosi? Io sono molto riservata, non rilascio commenti. Quando Selvaggia ha detto che ci ha visti per mano è stato un caso perché io stava cadendo e lui mi ha aiutata a non inciampare». Poi, Lorenzo Tano ha parlato delle caratteristiche che più gli piacciono di Lucrezia: «Quello che mi ha più colpito è la sia sincerità ed è una persona vera.

