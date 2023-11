Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, il selfie di coppia fuga ogni dubbio: «È ovvio che stiate insieme»

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono o non sono una coppia? È questo il dilemma che stuzzica la giuria e il pubblico di Ballando con le Stelle, che non ha ancora capito se tra il figlio di Rocco Siffredi e la sua maestra di ballo stia nascendo, o sia già nato, un sentimento più profondo di una semplice amicizia. Loro due continuano a rimanere molto vaghi con le risposte alle domande dei più curiosi ma, secondo i fan, le foto social fugherebbero ogni dubbio.

Lorenzo Tano è una persona molto riservata e, come lui stesso ha spiegato nel video di presentazione di Ballando, non utilizzerebbe molto i social, figurarsi per parlare di un'ipotetica relazione. Lucrezia Lando, invece, è un po' più attiva su Instagram e, infatti, coloro che desiderano carpire qualche informazione in più sulla situazione sentimentale dei due, "spiano" il profilo di lei.

Proprio nel suo ultimo post, la ballerina di Bassano del Grappa ha pubblicato una serie di foto e due delle quali sono insieme a Lorenzo. È un semplice selfie di coppia allo specchio ma Lorenzo e Lucrezia sono molto vicini e, secondo i fan, lo sguardo di lui non lascia proprio alcun dubbio: è innamorato.

Qualcuno ha scritto: «Siete una bellissima coppia, ormai potete anche dirlo che state insieme... è ovvio» oppure «Fate bene a vivervi tutto in modo privato, i social rovinano le relazioni».

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme? «Tutti vogliono un bacio, ma la verità è che...»

Inoltre, i fan di Ballando sperano che questa settimana, Lorenzo Tano possa performare nel migliore dei modi così da evitare lo spareggio finale. Nell'ultima puntata, l'aspirante ballerino ha rischiato di abbandonare il programma ma, poi, ha vinto la sfida contro Ricky Tognazzi che è stato il primo eliminato di questa stagione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA